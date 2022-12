Blaulicht Foto: Daniel Vogl/dpa/Symbolbild up-down up-down Kreis Coesfeld Verschwundenes Bullensperma: Einige Ampullen gefunden Von dpa | 09.12.2022, 16:22 Uhr

Überraschende Wende bei der Suche nach 60 Ampullen Bullensperma, die ein Bauer im Münsterland als gestohlen gemeldet hat: Der Landwirt habe die seit Wochenbeginn vermissten Ampullen am Donnerstagnachmittag in seinem Kühl- und Lagertank wiedergefunden, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Dabei hätten aber einige Ampullen gefehlt. Die Polizeiermittlungen gehen weiter.