Ermittlungen Verschwundene Frau: Tatverdächtiger in Schweden festgenommen Von dpa | 26.10.2022, 11:56 Uhr

Nach dem Verschwinden einer 56-Jährigen bei Hannover hat die Polizei in Schweden einen international gesuchten Tatverdächtigen festgenommen. Der 54-Jährige aus Warburg in Ostwestfalen stehe im Verdacht, in der Nacht auf den 11. September die Frau aus Burgwedel getötet zu haben, teilten die Staatsanwaltschaft und Polizei Hannover sowie das Landeskriminalamt Niedersachsen am Mittwoch mit. Nach dem mutmaßlichen Gewaltverbrecher war europaweit gefahndet worden.