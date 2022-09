Regenwetter Foto: Peter Kneffel/dpa/Symbolbild up-down up-down Wetter Verregneter und kühler Wochenstart in Nordrhein-Westfalen Von dpa | 25.09.2022, 11:47 Uhr

Die Menschen in Nordrhein-Westfalen müssen sich zu Wochenbeginn auf unfreundliches und kühles Herbstwetter einstellen. Die Woche starte mit einem verregneten Montag, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Sonntag in Essen. Am Morgen ziehe von Nordwesten her eine Kaltfront mit Regen auf, die sich über das Land verbreite. Im Tagesverlauf nehme der Regen etwas ab und es gebe nur noch örtliche Schauer - bei Temperaturen von maximal 12 bis 14 Grad. Zusätzlich frische der Wind auf.