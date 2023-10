Bergisch Gladbach Verpuffung und Feuer in Betrieb: Mitarbeiter schwer verletzt Von dpa | 18.10.2023, 13:07 Uhr | Update vor 1 Std. Feuerwehr Foto: Pia Bayer/dpa/Symbolbild up-down up-down

Eine Verpuffung in einer Halle einer Firma für Reinigungsmittel in Bergisch Gladbach hat am Mittwoch einen Großbrand in dem Unternehmen ausgelöst. Ein Mitarbeiter sei bei der Verpuffung schwer an der Hand verletzt und in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Weitere Verletzte gab es demnach ersten Erkenntnissen zufolge nicht.