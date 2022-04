ARCHIV - Ein Krankenwagen fährt mit Blaulicht auf einer Straße. Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild FOTO: Hendrik Schmidt Unfall Verpuffung in Menden: Zwei Arbeiter schwer verletzt Von dpa | 21.04.2022, 15:37 Uhr

Bei Reinigungsarbeiten in einem Kohlesilo sind am Donnerstag in Menden im Sauerland zwei Arbeiter schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war es in dem Betrieb am Morgen zu einer Verpuffung gekommen. Die Kriminalpolizei und der Arbeitsschutz haben nach Aussage eines Sprechers die Ermittlungen zur bislang unbekannten Ursache übernommen. Zuvor hatte die „Westfalenpost“ (online) über den Arbeitsunfall berichtet.