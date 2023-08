Unfälle Verpuffung auf Sportboot: 59-Jähriger schwer verletzt Von dpa | 16.08.2023, 13:15 Uhr | Update vor 51 Min. Feuerwehr Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/Z up-down up-down

Bei einer Verpuffung auf einem Sportboot ist im Essener Stadtteil Kettwig an der Ruhr der Besitzer schwer verletzt worden. Der 59-Jährige habe Verbrennungen im Gesicht und an den Armen erlitten und möglicherweise auch giftige Rauchgase eingeatmet, teilte die Feuerwehr am Mittwoch mit. Der Mann kam in eine Spezialklinik. Die Ursache der Verpuffung vom Dienstagabend war zunächst unklar. Der Mann sei mit Reinigungsarbeiten beschäftigt gewesen, als sich der Unfall ereignete. Auf dem Boot habe es nur wenige Glutnester gegeben, die schnell abgelöscht waren.