Blaulicht Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down Duisburg Vermisster tot auf Werksgelände von Thyssenkrupp gefunden Von dpa | 18.10.2022, 12:01 Uhr

Ein seit Freitag vermisster 26 Jahre alter Mann ist am Montagabend auf dem Werksgelände von Thyssenkrupp Steel Europe in Duisburg tot aufgefunden worden. Die Kriminalpolizei habe bei den Ermittlungen bisher keine Hinweise auf ein Fremdverschulden erhalten und gehe derzeit von einem Unglücksfall aus, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Die Leiche des 26-Jährigen soll obduziert werden, um die Todesursache zu klären.