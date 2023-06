Polizeifahrzeug - Blaulicht Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Dortmund-Ems-Kanal Vermisster nach Badeunfall tot gefunden Von dpa | 19.06.2023, 07:56 Uhr

Der nach einem Badeunfall im Dortmund-Ems-Kanal vermisste Mann ist tot. Am Sonntagabend sei eine leblose Person im Wasser gefunden und geborgen worden, bei der es sich Ermittlungen zufolge um den vermissten 70-Jährigen handele, teilte die Polizei am Montag mit. Zahlreiche Einsatzkräfte hatten am Wochenende nach ihm gesucht.