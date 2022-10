Polizei Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down Duisburg Vermisster in Schlackebecken erstickt: Kein Fremdverschulden Von dpa | 20.10.2022, 16:06 Uhr

Der zu Wochenbeginn tot auf dem Werksgelände von Thyssenkrupp Steel in Duisburg aufgefundene Arbeiter ist in der zähflüssigen Masse eines Schlackebeckens erstickt. Das habe die Obduktion des 26-Jährigen ergeben, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Es gebe weiterhin keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Die näheren Umstände würden weiter untersucht.