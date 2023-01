Polizei Foto: Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild up-down up-down Leichenfund Vermisster 81-Jähriger in Krefeld tot in Gebüsch aufgefunden Von dpa | 31.01.2023, 14:23 Uhr

Die Leiche eines vermissten 81-Jährigen ist in Krefeld bei Grünarbeiten in einem Gebüsch entdeckt worden. Der Vermisste sei anhand von persönlichen Dokumenten, die er bei sich trug, noch vor Ort identifiziert worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der dringend auf Medikamente angewiesene Mann war vor gut einer Woche verschwunden. Die Polizei hatte mit mehreren Spürhunden vergeblich nach ihm gesucht. Er war herz- und demenzkrank. Die Todesursache soll noch ermittelt werden.