Von dpa | 01.06.2022, 13:57 Uhr

Im Fall einer seit April vermissten Jugendlichen hat die Polizei in Bielefeld eine Mordkommission mit dem Namen „Reise“ eingerichtet. Laut Mitteilung von Mittwoch war die 17-Jährige mit Verwandten vom 9. bis 25. April in der Türkei und im Irak unterwegs. Zuletzt gesehen wurde die Gesuchte einen Tag vor Ende der Reise am 24. April.