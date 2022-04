Blaulicht FOTO: Lino Mirgeler Gevelsberg Vermeintlicher Überfall: Videodreh sorgt für Polizeieinsatz Von dpa | 08.04.2022, 16:37 Uhr | Update vor 33 Min.

Beim Nachspielen eines Raubüberfalls auf einen Kiosk in der Gevelsberger Innenstadt ist es zu einem Polizeieinsatz gekommen. Vier junge Männer zwischen 16 und 22 Jahren hatten laut Polizei ein Video für ein Schulprojekt drehen wollen und dafür in der Nacht zum Donnerstag den Überfall auf einen Kiosk mit einer Schreckschusspistole dargestellt. Ein Zeuge habe gesehen, wie ein Mann eine Schusswaffe in der Hand hielt, und die Polizei gerufen, teilte die Polizei am Freitag mit.