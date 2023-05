Blaulicht Foto: Jens Büttner/dpa/Symbolbild up-down up-down Gelsenkirchen Vermeintlicher Autokauf: Zwei Männer bedroht und ausgeraubt Von dpa | 26.05.2023, 16:58 Uhr

Statt neue Besitzer eines Autos zu werden, sind zwei Berliner bei einem scheinbaren Autokauf in Gelsenkirchen ausgeraubt worden. Zwei vermeintliche Autoverkäufer nahmen die Männer im Alter von 28 und 46 Jahren in Empfang, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Demnach suchte der Ältere mit seinem Auto noch nach einem Parkplatz, während sein Begleiter von den Unbekannten in einen Hinterhof begleitet wurde. Hier hätten ihn am Donnerstagabend plötzlich sieben oder acht Unbekannte bedroht, davon drei mit gezogenem Messer.