Verletzter Uhu von Zahnarzt behandelt Von dpa | 19.04.2022, 13:49 Uhr

Ein Zahnarzt aus Dorsten hat einen Uhu in seiner Praxis behandelt. Der sibirische Greifvogel mit dem Namen „Juri“ hatte sich zuvor am Schnabel verletzt, berichtete sein Besitzer Ralf Lukavecz in einem am Montag von der „Marler Zeitung“ und der „Dorstener Zeitung“ veröffentlichtem Video. Vermutlich habe der Uhu nach Hühnern des Nachbarn picken wollen und dabei gegen das Gitter geschlagen. „Dabei ist ein Teil der Hornplatte abgeplatzt und zusätzlich auch noch die Schnabelspitze abgebrochen“, sagte der Falkner.