Remscheid Verletzte bei Hausbrand: Haftbefehl wegen versuchten Mordes Von dpa | 05.10.2023, 13:47 Uhr

Nach einem Hausbrand in Remscheid mit einer Verletzten ist gegen einen 24-jährigen Mann Haftbefehl wegen versuchten Mordes erlassen worden. Wie die Polizei und die Staatsanwaltschaft in Wuppertal am Donnerstag mitteilten, steht er in dringendem Verdacht, das Einfamilienhaus angezündet zu haben. In dem Gebäude befanden sich zum Tatzeitpunkt in der Nacht zum Mittwoch die 87 Jahre alte pflegebedürftige Eigentümerin und ihre 50 Jahre alte Pflegerin - die Mutter des Verdächtigen.