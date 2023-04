Attacke in Duisburger Fitnessstudio Foto: Christoph Reichwein/dpa up-down up-down Polizeieinsatz Verletzte bei Angriff in Duisburger Fitnessstudio Von dpa | 18.04.2023, 20:26 Uhr

Im Zusammenhang mit dem Angriff in einem Duisburger Fitnessstudio hat die Polizei die Bevölkerung aufgefordert, den betreffenden Bereich um das Rathaus in der Innenstadt zu meiden. „Wir sind mit starken Kräften vor Ort“, sagte ein Sprecher der Essener Polizei am Dienstagabend der Deutschen Presse-Agentur. Die Essener Polizei hatte die Pressearbeit übernommen. Wie viele Verletzte es gegeben hat, könne er noch nicht sagen. Auch zur Anzahl der Täter könne er noch keine Angaben machen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen liefen.