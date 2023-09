Preise Verkehrsverbünde VRR und VRS erhöhen Preise kräftig Von dpa | 28.09.2023, 16:38 Uhr | Update vor 1 Std. Fahrscheine im Nahverkehr Foto: Roland Weihrauch/dpa up-down up-down

Fahrscheine im öffentlichen Nahverkehr werden in großen Teilen Nordrhein-Westfalens ab 1. Januar deutlich teurer. Die beiden größten NRW-Verkehrsverbünde Rhein-Ruhr (VRR) und Rhein-Sieg (VRS) kündigten am Donnerstag kräftige Preiserhöhungen an.