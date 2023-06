Oliver Krischer Foto: Friso Gentsch/dpa up-down up-down Luftverkehr Verkehrsminister zum Großmanöver: Noch vieles unkalkulierbar Von dpa | 07.06.2023, 16:07 Uhr

Das militärische Großmanöver „Air Defender 23“ kann erhebliche Auswirkungen auf den zivilen Luftverkehr in Nordrhein-Westfalen haben. Darauf hat Landesverkehrsminister Oliver Krischer (Grüne) am Mittwoch im Landtag hingewiesen. Das Ende des Manövers falle mit dem 23. Juni auch noch ausgerechnet auf den Start der Sommerferien in NRW, sagte Krischer im Verkehrsausschuss.