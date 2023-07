Volker Wissing Foto: Alina Grünky/dpa up-down up-down Verkehr Verkehrsminister Wissing setzt sich für urbane Seilbahn ein Von dpa | 24.07.2023, 14:56 Uhr | Update vor 26 Min.

Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) will das Thema Seilbahnen als Verkehrsmittel in Ballungsräumen voranbringen. In Essen übernimmt er daher im kommenden Jahr die Schirmherrschaft über die Seilbahn-Mobilitätsmesse „Cable Car World“, wie die Messegesellschaft am Montag mitteilte. „Beispiele in dicht besiedelten Regionen der Welt zeigen, dass Seilbahnen ein zuverlässiges, nachhaltiges und geräuscharmes Transportmittel sind“, sagte Wissing laut einer Mitteilung. Er setze sich als Minister dafür ein, „dass dieses wichtige Zukunftsthema auch in Deutschland mehr Sichtbarkeit erhält“. Die Fachmesse für urbane Seilbahnen und ein Kongress dazu sollen am 4. bis 5. Juni 2024 stattfinden. Im vergangenen Jahr war sie zum ersten Mal veranstaltet worden.