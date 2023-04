Landtag NRW Foto: Roberto Pfeil/dpa/Archivbild up-down up-down Landtag Verkehrsminister: Regierung hält sich an Neutralitätsgebot Von dpa | 26.04.2023, 16:27 Uhr

Bei der Landesplanung von einzelnen Bauprojekten für den Straßenverkehr in Nordrhein-Westfalen spielt parteipolitisches Kalkül laut Verkehrsminister Oliver Krischer (Grüne) keine Rolle. „Eine Priorisierung nach Wahlkreisen (...), die CDU- und Grünen-Abgeordnete gewonnen haben, findet in unserem Haus nicht statt“, sagte der Ressortchef am Mittwoch auf Nachfragen im Verkehrsausschuss des Düsseldorfer Landtags. Zu Vorwürfen, die seinen Vorgänger Hendrik Wüst (CDU) betreffen, könne er keine Stellung nehmen, da er damals nicht involviert gewesen sei.