Verkehr Verkehrsminister: Keine Pläne für autofreie Sonntage in NRW Von dpa | 04.01.2023, 11:06 Uhr

Trotz Energiekrise hegt die schwarz-grüne Regierung in Nordrhein-Westfalen laut Verkehrsminister Oliver Krischer (Grüne) „keine Pläne für autofreie Sonntage“. Die Verfassung gebe den Ländern auch keine Gesetzgebungskompetenz, um dafür eine straßenverkehrsrechtliche Grundlage zu schaffen, erläuterte er in einer am Mittwoch in Düsseldorf veröffentlichten Antwort auf eine AfD-Anfrage. Der Landesregierung seien auch keine Überlegungen der Bundesregierung zu Fahrverboten oder autofreien Sonntagen bekannt.