Reisen Verkehrskontrollen: Reul besucht Tank-Raststätte Von dpa | 16.07.2022, 02:03 Uhr

In NRW ist die Hälfte der Sommerferien vorbei. Im Rahmen der landesweiten Verkehrskontrollen am Samstag verschafft sich Innenminister Reul einen Eindruck von der Lage auf den Autobahnen und besucht einen Kontrollpunkt an einer Raststätte.