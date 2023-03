Verkehrsministerkonferenz Foto: Rolf Vennenbernd/dpa up-down up-down Protest Verkehrskonferenz: Demonstranten zeigen rote Klimakarte Von dpa | 23.03.2023, 17:36 Uhr

Zum Abschluss der Verkehrsministerkonferenz in Aachen haben am Donnerstag mehr als 600 Menschen unter anderem für eine nachhaltige Verkehrspolitik demonstriert. Vor dem Tagungshotel hielten etwa 250 Demonstranten unter anderem rote Klimakarten hoch und forderten „Keine neuen Autobahnen“. Die Gewerkschaft Verdi verlangte bei einer Kundgebung plakativ: „Ins Personal investieren“. Anlässlich des Treffens der Verkehrsminister der 16 Bundesländer hatte die Gewerkschaft Verdi in Aachen Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr veranstaltet.