Kreis Borken Verhinderter Bankkunde lässt Frust an Eingangstür aus Von dpa | 31.10.2022, 15:46 Uhr

Nachdem er an der nachts verschlossenen Tür einer Bank in Stadtlohn (Kreis Borken) gescheitert ist, soll ein junger Mann seinem Ärger mit Gewalt Luft gemacht haben: Er soll mit seinem Transporter gegen die Tür gefahren und dann davongebraust sein, wie die Polizei am Montag mitteilte.