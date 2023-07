Arzt Foto: Patrick Seeger/dpa/Symbolbild up-down up-down Ermittlungen Vergewaltigungsvorwürfe gegen Arzt: Weitere Opfer Von dpa | 05.07.2023, 13:27 Uhr

Im Fall von betäubten und vergewaltigten Patientinnen an einem Krankenhaus in Bielefeld hat sich die Zahl der Opfer weiter erhöht. Im Zuge der Ermittlungen seien zwei weitere Opfer identifiziert worden, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Duisburg am Mittwoch. Damit steigt die Zahl der mutmaßlichen Opfer auf 34. In 30 Fällen gehe es um Sexualdelikte, in vier Fällen zumindest um gefährliche Körperverletzung, etwa weil der Arzt ihnen einen Zugang gelegt haben soll, um womöglich das Betäubungsmittel zu spritzen. Das „Westfalen-Blatt“ hatte zuvor berichtet.