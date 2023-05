Justitia Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Symbolbild up-down up-down Justiz Vergewaltigungsvorwürfe gegen Arzt: Patientinnen informiert Von dpa | 17.05.2023, 06:22 Uhr

Im Fall von betäubten und vergewaltigten Patientinnen im Evangelischen Klinikum Bethel in Bielefeld sind jetzt alle 32 identifizierten Opfer informiert worden. Das geht aus einem Bericht von Justizminister Benjamin Limbach (Grüne) an den Rechtsausschuss des Landtags hervor. Der Ausschuss tagt am Mittwoch (13.30 Uhr) in Düsseldorf.