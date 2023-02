Handschellen Foto: Stefan Sauer/dpa/Illustration up-down up-down Festnahme Verfolgungsjagd nach Geldautomatensprengung Von dpa | 01.02.2023, 09:39 Uhr

Nach der Sprengung eines Geldautomaten in Kierspe im Märkischen Kreis hat es eine Verfolgungsjagd gegeben. Die Täter seien am Mittwochmorgen vor der Polizei geflohen und bis in den Rheinisch-Bergischen Kreis gefahren, sagte ein Polizei-Sprecher. Dort habe man die Täter festnehmen können.