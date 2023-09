Mönchengladbach Verfolgung endet an Laternenmast: Polizist verletzt Von dpa | 02.09.2023, 10:51 Uhr | Update vor 1 Std. Blaulicht Foto: Christophe Gateau/dpa/Symbolbild up-down up-down

Eine waghalsige Flucht mit dem Auto vor einer Polizeikontrolle in Mönchengladbach endete für zwei junge Männer an einem Laternenmast - und später auf der Polizeiwache. Der 22 Jahre alte Fahrer und sein ein Jahr jüngerer Beifahrer wurden laut einer Polizeimeldung in der Nacht zum Samstag an einem Verkehrskontrollpunkt herausgewunken, starteten stattdessen aber zu einer Flucht voll durch. Das Duo fuhr mit riskanten Manövern durch Mönchengladbach, unter anderem entgegen der Fahrtrichtung durch Einbahnstraßen und über rote Ampeln.