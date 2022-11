Bundesverfassungsgericht Foto: Uli Deck/dpa/Symbolbild up-down up-down Extremismus Verfassungsschutzbericht darf Vereine nennen Von dpa | 15.11.2022, 10:37 Uhr

Eine Studentenverbindung und eine bundesweit tätige linke Vereinigung dürfen in Berichten des Verfassungsschutzes auftauchen. Die Beschwerde der beiden Vereine gegen ihre Nennung nahm das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe nach Mitteilung vom Dienstag nicht zur Entscheidung an.