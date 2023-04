Justitia Foto: Sonja Wurtscheid/dpa/Symbolbild up-down up-down Justiz Verfassungsklage von SPD und FDP gegen NRW-Haushalt Von dpa | 06.04.2023, 09:35 Uhr

Die angekündigte Verfassungsklage der SPD- und FDP-Opposition in NRW gegen den aktuellen Landeshaushalt ist beim Verfassungsgerichtshof in Münster eingegangen. Das teilte das Gericht am Donnerstag mit.