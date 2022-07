ARCHIV - Blick auf die Justitia über dem Eingang eines Landgerichts. Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild FOTO: Hendrik Schmidt up-down up-down Justiz Verfassungsbeschwerde: Amtsgericht muss neu entscheiden Von dpa | 08.07.2022, 16:15 Uhr

Erstmals war ein Bürger des Landes Nordrhein-Westfalen in diesem Jahr mit einer Verfassungsbeschwerde erfolgreich. Der Verfassungsgerichtshof des Landes Nordrhein hat einem Autofahrer aus Wuppertal recht gegeben. Der hatte sich in einem Verfahren vor dem Amtsgericht Wuppertal schlecht behandelt gefühlt. Zu Recht, wie der Gerichtshof am Freitag in Münster mitteilte (Az: VerfGH 104/21.VB-2, Beschluss vom 21. Juni 2022).