Von dpa | 06.09.2023, 12:54 Uhr

Die Landesregierung hat ein ergebnisoffenes Verfahren für einen zweiten Nationalpark in Nordrhein-Westfalen gestartet. In einem ersten Schritt will die Landesregierung bis Ende März unverbindliche Interessensbekundungen sammeln und sich so einen Überblick über potenzielle Bewerber im Land verschaffen, teilte das Umweltministerium am Mittwoch in Düsseldorf mit. Daran könnten sich neben Kommunen und Kreisen auch etwa Verbände und Vereine beteiligen. Der Aufbau des zweiten Nationalparks soll der Artenvielfalt dienen.