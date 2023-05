Aufräumarbeiten Foto: Markus Klümper/dpa up-down up-down Märkischer Kreis Vereinzelte Gebäudeschäden bei Sprengung der Rahmede-Brücke Von dpa | 09.05.2023, 10:58 Uhr

Bei der Sprengung der Talbrücke Rahmede an der Autobahn 45 in Lüdenscheid am Sonntag ist es zu vereinzelten Schäden an direkt angrenzenden Gebäuden gekommen. Die Gutachter seien vor Ort, um alle Gebäude in Augenschein zu nehmen, sagte eine Sprecherin der Westfalen-Niederlassung der Autobahn GmbH am Dienstag. Es sei unter anderem festgestellt worden, dass in zwei Fällen einige Dachziegel verschoben oder beschädigt wurden. „Diese wurden an einem der Wohnhäuser noch am Sonntag ersetzt.“ Zudem seien einige Fensterscheiben durch die Druckwelle beschädigt worden.