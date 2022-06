ARCHIV - Ein Gewerkschaftsmitglied schwenkt eine Fahne mit dem Logo von Verdi. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Symbolbild FOTO: Hauke-Christian Dittrich up-down up-down Krankenhäuser Verdi will im Klinik-Streit Parteitagen Druck machen Von dpa | 24.06.2022, 16:06 Uhr

Im Tarifstreit um eine Entlastung der Uniklinik-Beschäftigten will die Gewerkschaft Verdi politischen Druck auf die voraussichtliche NRW-Regierungskoalition von CDU und Grünen ausüben. Streikende der sechs Uni-Kliniken im Land würden am Samstag an den Veranstaltungsorten der Landesparteitage von CDU (Bonn) und Grünen (Bielefeld) demonstrieren, kündigte Verdi am Freitag an. Im Koalitionsvertrag der beiden Parteien sei eine Finanzierungszusage für den „Tarifvertrag Entlastung“ zugunsten der Pflegenden nicht vorgesehen. Es sei nachvollziehbar, dass sich Beschäftigte deshalb im Stich gelassen fühlten, so Verdi.