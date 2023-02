Flugzeug Foto: Boris Roessler/dpa/Symbolbild up-down up-down Verkehr Verdi will am Freitag Flughafen Dortmund bestreiken Von dpa | 15.02.2023, 07:48 Uhr

Im Tarifkonflikt des Öffentlichen Dienstes will die Gewerkschaft Verdi am Freitag in Nordrhein-Westfalen den Flughafen Dortmund bestreiken. Geplant sind ganztägige Arbeitsniederlegungen auch an den Airports in München, Frankfurt, Hamburg, Stuttgart, Hannover und Bremen, wie die Gewerkschaft in der Nacht zu Mittwoch mitteilte. In NRW sind damit die großen Flughäfen Düsseldorf und Köln mit Stand Mittwoch nicht von den Ausständen betroffen.