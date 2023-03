Post-Urabstimmung Foto: Bernd Thissen/dpa/Archivbild up-down up-down Tarife Verdi und Post kehren an Verhandlungstisch zurück Von dpa | 10.03.2023, 02:33 Uhr

Im Tarifkonflikt bei der Deutschen Post unternehmen die Gewerkschaft Verdi und die Arbeitgeber an diesem Freitag einen erneuten Versuch zur Einigung. In der Auseinandersetzung standen die Weichen schon auf Streik: In einer Urabstimmung beim Bonner Konzern hatten sich 85,9 Prozent der Befragten gegen ein Tarifangebot des Unternehmens und für einen unbefristeten Streik ausgesprochen. Dennoch erklärte sich Verdi nach der Bekannte des Abstimmungsergebnisses am Donnerstag bereit für Verhandlungen.