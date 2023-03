Verdi Foto: Fabian Sommer/dpa/Symbolbild up-down up-down Tarifkonflikt Verdi startet Warnstreiks in kommunalen Kliniken Von dpa | 14.03.2023, 08:49 Uhr

Die Warnstreiks im öffentlichen Dienst gehen weiter. Verdi NRW setzt den Schwerpunkt der Aktionen am Dienstag und Mittwoch in kommunalen Krankenhäusern. Mit Blick auf die dritte Verhandlungsrunde Ende März will die Gewerkschaft den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen.