Tarife Verdi ruft Handelsbeschäftigte in NRW zu Warnstreik auf Von dpa | 17.05.2023, 06:50 Uhr

Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten des Einzelhandels und des Groß- und Außenhandels in Nordrhein-Westfalen für Mittwoch zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Zu einer zentralen Kundgebung am Mittwoch in Düsseldorf würden rund 4000 Streikende aus dem ganzen Bundesland erwartet, berichtete die Gewerkschaft.