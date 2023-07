Verdi Foto: Tom Weller/dpa/Symbolbild up-down up-down Gewerkschaft Verdi ruft Amazon-Beschäftigte zu Warnstreiks auf Von dpa | 11.07.2023, 06:48 Uhr

Die Gewerkschaft Verdi hat im Tarifkonflikt mit dem Onlinehändler Amazon Beschäftigte für Dienstag bis Donnerstag zu Warnstreiks an mehreren Standorten in Nordrhein-Westfalen aufgerufen. Betroffen seien die Verteilerzentren in Dortmund, Werne und Rheinberg, teilte die Gewerkschaft mit. Anlass für den Warnstreik ist der von Amazon am Dienstag gestartete Schnäppchentag „Prime Day“.