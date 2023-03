Deutsche Post Foto: Jens Büttner/dpa/Archivbild up-down up-down Deutsche Post Verdi-Mitglieder stimmen Tarifvertrag zu: Streik abgewendet Von dpa | 31.03.2023, 15:06 Uhr

Ein Streik bei der Deutschen Post ist abgewendet. Die Verdi-Mitglieder beim Bonner Logistikriesen stimmten mit großer Mehrheit dem Mitte März ausgehandelten Tarifvertrag für die rund 160.000 Tarifbeschäftigten zu, wie die Gewerkschaft am Freitag mitteilte. In der Urabstimmung votierten 61,7 Prozent der Befragten für die Annahme des Tarifergebnisses. Auch die Verdi-Tarifkommission habe auf ihrer Sitzung am Freitag dem Tarifergebnis zugestimmt. „Damit tritt der Tarifvertrag in Kraft.“