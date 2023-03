Verdi Foto: Ole Spata/dpa/Symbolbild up-down up-down Tarifkonflikt Verdi kündigt Kundgebungen mit Zehntausenden Streikenden an Von dpa | 16.03.2023, 16:44 Uhr

Im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes hat die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi für Dienstag Großkundgebungen in Gelsenkirchen, Mönchengladbach und Köln mit insgesamt mehr als 30.000 Streikenden angekündigt. Für Dienstag seien die Beschäftigten aus vielen Bereichen wie kommunalen Verwaltungen, kommunalen Betrieben, Kitas, Jobcenter und Sparkassen zu Warnstreiks aufgerufen, teilte Verdi NRW am Donnerstag mit. Für Bürgerinnen und Bürger werde es an dem Tag erhebliche Einschränkungen in ganz Nordrhein-Westfalen geben, kündigte die Gewerkschaft an.