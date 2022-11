Verdi Foto: Tom Weller/dpa/Symbolbild up-down up-down Dienstleistungsgewerkschaft Verdi fordert schnelle Finanzhilfe für Kommunen Von dpa | 29.11.2022, 13:57 Uhr

Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) hat an die nordrhein-westfälische Landesregierung appelliert, den Kommunen dringend finanziell unter die Arme zu greifen. Anlässlich eines bundesweiten Aktionstags der Gewerkschaft kritisierte Verdi am Dienstag auch in Düsseldorf eine „dramatische Unterfinanzierung“ des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV). Wenn diese Lücke nicht geschlossen werde, könne das geplante Deutschland-Ticket nicht eingeführt werden, sagte Peter Büddicker von Verdi NRW.