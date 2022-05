Verdi-Fahnen während einer Demonstration. Foto: Ole Spata/dpa/Symbolbild FOTO: Ole Spata Düsseldorf Verdi: Flughafen-Chaos auch über Pfingsten möglich Von dpa | 31.05.2022, 05:44 Uhr

Lange Schlangen und Gedränge: Auf die Menschen in Nordrhein-Westfalen könnten in der bevorstehenden Feriensaison weiterhin längere Wartezeiten am Düsseldorfer Flughafen zukommen. Grund für die Verzögerungen ist der Personalmangel an den Sicherheitskontrollen.