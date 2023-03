Verdi Foto: Hendrik Schmidt/dpa/Archivbild up-down up-down Tarifkonflikt Verdi-Chefin Peifer droht mit unbefristetem Streik Von dpa | 27.03.2023, 08:07 Uhr

Die Düsseldorfer Verdi-Geschäftsführerin Stephanie Peifer hat mit unbefristeten Streiks gedroht, falls es bei der am Montag beginnenden dritten Tarifrunde im öffentlichen Dienst keinen Durchbruch gebe. „Die Arbeitgeber müssen sich gewaltig bewegen, sonst gehen wir in die Urabstimmung“, sagte sie der dpa. Die Beteiligung am großen Warnstreik in ihrem Bezirk mit Düsseldorf und Wuppertal sei „grandios“. „Aber das, was heute passiert, ist nur ein Tag.“ Ein unbefristeter Streik brächte eine „ganz andere Dimension“, sagte sie. Ähnlich hatte sich die Gewerkschaftsfunktionärin am Morgen bereits im „Morgenmagazin“ von ARD und ZDF geäußert.