Gelsenkirchen Verdächtiger nach Amokdrohung an Gesamtschule vernommen Von dpa | 23.01.2023, 12:55 Uhr

Nach zwei Drohungen mit einer Amoktat an einer Gelsenkirchener Gesamtschule in der vergangenen Woche hat die Polizei einen Verdächtigen vorübergehend festgenommen und seine Wohnung durchsucht. Der Zugriff sei bereits am Freitagnachmittag (20.1.) erfolgt, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mit. Dabei seien keine gefährlichen Gegenstände gefunden, aber Datenträger beschlagnahmt worden. Diese würden jetzt ausgewertet.