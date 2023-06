Bundespolizei Foto: Christian Charisius/dpa/Symbolbild up-down up-down Bundespolizei Verdächtiger Koffer vor Ausbildungszentrum gefunden Von dpa | 05.06.2023, 14:31 Uhr

Ein herrenloser Koffer vor einem Ausbildungszentrum der Bundespolizei in Bielefeld hat am Montag für Verkehrsstörungen gesorgt. Vor einem Tor auf dem ehemaligen Kasernengelände war der verdächtige Gegenstand entdeckt worden, teilte ein Sprecher der Bielefelder Polizei mit. Die Einsatzkräfte sperrten daraufhin die Detmolder Straße in Richtung Autobahn 2 (Oberhausen-Hannover).