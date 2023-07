Polizei Blaulicht Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down Münster Verdächtiger flüchtet: Polizei schießt auf Wagen Von dpa | 12.07.2023, 21:18 Uhr | Update vor 21 Min.

In Münster hat ein Polizeibeamter am Mittwoch auf einen flüchtenden Tatverdächtigen geschossen. Es wurde niemand verletzt, wie die Polizei am Abend mitteilte. Bisherigen Ermittlungen zufolge soll der 32-jährige Tatverdächtige versucht haben zu fliehen, um der Festnahme wegen eines Drogendelikts zu entgehen.