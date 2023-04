Taxifahrer getötet Foto: Fabian Sommer/dpa up-down up-down Generalstaatsanwaltschaft Verdacht nach Tat in Belgien: Taxifahrer in Berlin getötet Von dpa | 11.04.2023, 16:22 Uhr

Der Verdächtige im Fall des getöteten Taxifahrers in Berlin soll nach einem anderen Tötungsdelikt in Belgien auf der Flucht gewesen sein. Gegen den 24-Jährigen sei bei der Generalstaatsanwaltschaft Köln ein Auslieferungsverfahren anhängig, sagte ein Behördensprecher am Dienstag auf Anfrage. Es gehe um den Vorwurf eines Tötungsdelikts. Weitere Angaben wollte er mit Verweis auf die zuständige Justiz in Brüssel nicht machen.