Münster Verdacht auf versuchten Mord: 49-Jähriger festgenommen Von dpa | 12.04.2023, 21:36 Uhr

Ein 49-Jähriger soll einen Mann in Münster mit einem Kantholz angegriffen und lebensgefährlich verletzt haben. Der Tatverdächtige sei am Mittwoch festgenommen worden, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Abend mit. Er steht unter dem Verdacht des versuchten Mordes und soll am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt werden.