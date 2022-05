Mona Neubaur spricht bei ihrer Ankunft zu einem Treffen des Landesvorstands mit der Presse. Foto: David Young/dpa FOTO: David Young Wahlen Verdacht auf Sprengstoff: Durchsuchung bei Jagdpächter Von dpa | 16.05.2022, 20:49 Uhr

Nach dem Fund zahlreicher Waffen, Munition, von vermutlich Sprengstoff und Chemikalien bei einem Mann in Vlotho nordöstlich von Bielefeld hat die Polizei dem Jagdpächter vorläufig seine Waffenbesitzkarte entzogen. Wie die Polizei in Herford mitteilte, sind bei den Durchsuchungen des Wohnhauses am Montag auch Spezialkräfte der Polizei aus Bielefeld und des Landeskriminalamtes beteiligt gewesen. Mit Hilfe der Feuerwehr und des Technischen Hilfswerkes seien großen Mengen aus dem Haus gesichert und abtransportiert worden. Waffen und Munition seien ungesichert im Haus aufbewahrt gewesen.